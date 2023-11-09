Mazda, Türkiye’de araç satışını durdurdu

Japon otomotiv markası Mazda Türkiye’de otomobil satışlarını durdurduğunu açıkladı.

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Mazda Türkiye’nin internet sitesinde Türkiye’deki otomobil satışlarının belirsiz bir süre durdurulduğu belirtildi.

Sitede yer alan bilgiye göre, satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedariki ise devam edecek.

Mazda Türkiye’nin sitesinde paylaşılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

“Mazda Motor Türkiye, Türkiye’deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye’deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecektir.”

10 ayda sadece 200 adet satılmış

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci X’ten (Twitter) yaptığı paylaşımda kararın şaşırtıcı olmadığını belirterek Mazda Türkiye’nin geçen sene sadece 183, bu yıl 10 ayda da 200 adet satış yaptığını kaydetti.

Özpeynirci bunun sebebini ise şu sözlerle açıkladı:

“Sebebi açık; Japonya merkezle bir türlü çözülemeyen e-Call sorunu, uygun motorların olmaması ve diğer iletişim konuları.”