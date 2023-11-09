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Ersan Şen medya patronu olmaktan vazgeçti! Masraflar tuzlu geldi...

Ersan Şen medya patronu olmaktan vazgeçti! Masraflar tuzlu geldi...

Ekranların vazgeçilmez yorumcularından Prof. Dr. Ersan Şen, medya patronu olma hayalinden vazgeçti. Daha önce Ekol TV'yi kuracağını duyuran Ersan Şen "haber kanalı kurma projemizden şartlar uygun olmadığı için vazgeçtim" dedi.

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Ekranların fnomen tartışmacısı hukuk hocası Prof. Dr. Ersan şen, 2024 yılında başlaması gereken Ekol TV projesinden vazgeçti.  Ersan Şen’in, Ekol TV projesinin 2024 yılında yayın hayatına başlaması bekleniyordu. Ekol TV’nin kurucu ortaklarının kimler olacağından yayın hayatına kadar pek çok konu merak edilip konuşulurken projenin iptal edildiği iddia edilmişti.

Ersan Şen, Ekol TV ile ilgili olarak Odatv'den Ayşe Baykal'a yaptığı açıklamayla iddiaları doğruladı. Ersan Şen, şunları kaydetti: "Haber kanalı kurmak istiyordum. Ekip, frekans ve kurulum maliyeti için görüşmeler yaptık. Ancak yaptığımız bu görüşme ve çalışmalar sonuncunda, haber kanalı kurma projemizden şartlar uygun olmadığı için vazgeçtim."

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