Metrelik kebabı yemek isteyenler bu adrese geliyor

Elazığ’da zırh kebabı yemek isteyenlerin geldiği bir işletmede özel siparişler üzerine uzunluğu 1 ile 5 metre arasında olan kebaplar müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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Türkiye’de gastronomide ikinci sırada yer alan Elazığ’da bir işletme sahibi, yaptığı diğer yemeklerin yanı sıra pişirdiği zırh kebabı ile damakları lezzetlendiriyor. İşletme sahibi aynı zamanda kebap ustası Abdulkerim Yılmaz, gelen özel sipariş üzerine uzunluğu 1 ile 5 metre arasında değişen kebapları müşterilerinin beğenisine sunuyor. Bu uzunluklarda pişirilerek beraberindeki közlenmiş biber ve kuru soğanla servis edilen kebap, hem görünüşü hem de tadıyla iştah kabartıyor.

Müşterisi özel

İşletme sahibi ve kebap ustası Abdulkerim Yılmaz yaptığı açıklamada, ’’Bu yaptığımız kebap, zırhla yapılıyor ve orijinal Adana kebabıdır. Metrelik olarak da yapıyoruz. Şu anda pişirmiş olduğumuz Adana kebabı yaklaşık 2 metre uzunluğundadır. Bu siparişe göre 1, 3 veya 5 metreye kadar yapıyoruz. Sıklıkla da metrelik Adana kebabı yapılıyor ve müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Şuan yaptığımız 2 metrelik kebabı yiyen 8 ya da 10 kişi rahatlıkla doyurabiliyor. Tabi burada standart uzunlukta yaptığımız kebaplarımızı da müşterilerimize sunuyoruz. Özel siparişlerde metrelik kebap yapıyoruz” dedi.