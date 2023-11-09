Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 11 Kasım Cumartesi ve 12 Kasım Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini yaptığı açıklamayla duyurdu.
Süper Lig'de 12. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
11 Kasım Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Çağdaş Altay
16.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor: Murat Erdoğan
19.00 Hatayspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek
12 Kasım Pazar
13.30 Pendikspor - Samsunspor: Burak Pakkan
16.00 Beşiktaş - Başakşehir: Arda Kardeşler
16.00 Çaykur Rizespor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler