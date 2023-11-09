Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 11 Kasım Cumartesi ve 12 Kasım Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini yaptığı açıklamayla duyurdu.

Süper Lig'de 12. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

11 Kasım Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Çağdaş Altay

16.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK: Turgut Doman

16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor: Murat Erdoğan

19.00 Hatayspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

12 Kasım Pazar

13.30 Pendikspor - Samsunspor: Burak Pakkan

16.00 Beşiktaş - Başakşehir: Arda Kardeşler

16.00 Çaykur Rizespor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler