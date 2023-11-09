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Deniz Akkaya Dilan Polat'ın oğluna yönelik yorumda bulundu! Şükran Polat'tan sert yanıt geldi

Deniz Akkaya Dilan Polat'ın oğluna yönelik yorumda bulundu! Şükran Polat'tan sert yanıt geldi

Deniz Akkaya sosyal medyada yayılan Dilan Polat'ın eski bir videosunu paylaşarak eleştirilerde bulundu. Deniz Akkaya'ya Engin Polat'ın annesinden sert yanıt geldi.

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Dilan Polat'ın eski paylaşımları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Polat'ın oğluyla bazı paylaşımlarına yönelik Deniz Akkaya sert ifadeler kullandı.

“Maşallah nasıl güzel bir gelecek bekliyor bizi, bunların doğurduğu beslediği çocuklardan” diyen Deniz Akkaya’ya yanıt ise Şükran Polat'tan geldi.

"Deniz Akkaya sen ve senin gibileri çok iyi biliyoruz" diyerek sözlerine başlayan Engin Polat'ın annesi paylaşımın devamında "Zamanında komedyenleri çok iyi tanıdığından şimdi isimlerini yazamıyorum o kadar çok ki neyse şimdi komedinin peşindesin sen. Küçücük çocuğun üzerinden hangi primi kasmaya çalışıyorsun. Nasıl sevgisiz bu yaşa geldiysen artık... Zamanında kendi çocuğunun bikinili fotoğraflarını paylaşarak eski kocanla davalık olmuş bir annesin sen" dedi.

Hızını alamayan Şükran Polat devamında da "Sen git o yamuk suratını düzelt estetiğin gelmiş senin" diyerek sert ifadeler kullandı.

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