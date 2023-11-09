'Dönerci' kaymakam konuştu: Bana kumpas kurmuşlar! 'Beğenmedim' diye hesap ödememişti

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi kaymakamı Hacı Kerim Meral, arkadaşlarıyla döner yediği restoranda, "emeği beğenmedim" diyerek hesap ödememiş, İçişleri Bakanlığı da soruşturma başlatmıştı. Kaymakam Meral ilk kez konuştu ve "Bana kumpas kurmuşlar" dedi. Restoran sahibi ise "Haberler çıktıktan sonra gelip benden özür diledi ve helallik istedi" açıklaması yaptı.

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Artvin'in döneriyle ünlü ilçesi Yusufeli'nde Kaymakam Hacı Kerim Meral, iki yakınıyla bir dönercide yemek yedi. Döner tabağını temizleyip, üzerine bir de tatlı yiyen Kaymakam Meral, etin lezzetini beğenmediğini söyleyip hesabı ödemeden restorandan ayrılmıştı. O anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

İlk kez konuştu: Bana kumpas kurmuşlar

Olay sonrası açıklama yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral şunları söyledi: "Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim. 29 Ekim'de bayrak da vermiştik. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş."

'Bu biraz sert olmuş' dedim

"Gülerek konuşuyorum videoda farkındaysanız. Lokanta sahibine 'etiniz çok lezzetli ancak geçen gün daha güzeldi, bu biraz sert olmuş' dedim. Arkadaşlar hesabı ödeyeceklerdi. O da Kaymakam Bey canınız sağ olsun dedi. 'Onlardan hesabı alma' dedim."

Cüzdanı yanıma almamışım...

"Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı. Haberlerden sonra lokanta sahibiyle konuştum. Kaymakam Bey ben sizin samimiyetinize inanıyorum, yanlış anlamışım dedi. Hakkımda soruşturma başlatıldı. Müfettişler bugün gelecekler."

Geldi özür diledi ama...

Mekan sahibi Ferhat Kodat ise Kaymakam Meral'in olayın ardından kendisinden özür dilediğini ifade etti. "Eşim ve 35-40 müşterimin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum" diyen işletme sahibi sözlerine şöyle devam etti:

"Geldiler yemeklerini yediler. Dükkanda 35-40 kişi varken 'Beğenmedim rezil bir yemek, hesap da ödemiyorum' dedi. Ben de 'beğenilmeyen yemeğin parasını almam' dedim. Yanındakiler hesap ödemeye kalktı. 'Ödemeyeceksiniz' dedi."

'Hakkını helal et' dedi, ben de ettim...

"Kaymakam Bey haberler medyaya düştükten sonra geldi özrünü diledi. Ben de 'Eşim ve 35-40 kişinin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum' dedim. 'Hakkını helal et' dedi. Hakkımı helal ettim. İki gündür yüksek dozlu sakinleştirici alıyorum."