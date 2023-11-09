BIST 7.785
DOLAR 28,50
EURO 30,55
ALTIN 1.783,55
HABER /  GÜNCEL

'Dönerci' kaymakam konuştu: Bana kumpas kurmuşlar! 'Beğenmedim' diye hesap ödememişti

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi kaymakamı Hacı Kerim Meral, arkadaşlarıyla döner yediği restoranda, "emeği beğenmedim" diyerek hesap ödememiş, İçişleri Bakanlığı da soruşturma başlatmıştı. Kaymakam Meral ilk kez konuştu ve "Bana kumpas kurmuşlar" dedi. Restoran sahibi ise "Haberler çıktıktan sonra gelip benden özür diledi ve helallik istedi" açıklaması yaptı.

Abone ol

Artvin'in döneriyle ünlü ilçesi Yusufeli'nde Kaymakam Hacı Kerim Meral, iki yakınıyla bir dönercide yemek yedi. Döner tabağını temizleyip, üzerine bir de tatlı yiyen Kaymakam Meral,  etin lezzetini beğenmediğini söyleyip hesabı ödemeden restorandan ayrılmıştı. O anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

İlk kez konuştu: Bana kumpas kurmuşlar

Olay sonrası açıklama yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral şunları söyledi: "Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim. 29 Ekim'de bayrak da vermiştik. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş."

'Bu biraz sert olmuş' dedim

"Gülerek konuşuyorum videoda farkındaysanız. Lokanta sahibine 'etiniz çok lezzetli ancak geçen gün daha güzeldi, bu biraz sert olmuş' dedim. Arkadaşlar hesabı ödeyeceklerdi. O da Kaymakam Bey canınız sağ olsun dedi. 'Onlardan hesabı alma' dedim."

Cüzdanı yanıma almamışım...

"Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı. Haberlerden sonra lokanta sahibiyle konuştum. Kaymakam Bey ben sizin samimiyetinize inanıyorum, yanlış anlamışım dedi. Hakkımda soruşturma başlatıldı. Müfettişler bugün gelecekler."

Geldi özür diledi ama...

Mekan sahibi Ferhat Kodat ise Kaymakam Meral'in olayın ardından kendisinden özür dilediğini ifade etti. "Eşim ve 35-40 müşterimin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum" diyen işletme sahibi sözlerine şöyle devam etti:

"Geldiler yemeklerini yediler. Dükkanda 35-40 kişi varken 'Beğenmedim rezil bir yemek, hesap da ödemiyorum' dedi. Ben de 'beğenilmeyen yemeğin parasını almam' dedim. Yanındakiler hesap ödemeye kalktı. 'Ödemeyeceksiniz' dedi."

'Hakkını helal et' dedi, ben de ettim...

"Kaymakam Bey haberler medyaya düştükten sonra geldi özrünü diledi. Ben de 'Eşim ve 35-40 kişinin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum' dedim. 'Hakkını helal et' dedi. Hakkımı helal ettim. İki gündür yüksek dozlu sakinleştirici alıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay depremi açıklaması!
Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay depremi açıklaması!
Deveci armudunda hasat zamanı, bu yıl 40 ton ürün bekleniyor
Deveci armudunda hasat zamanı, bu yıl 40 ton ürün bekleniyor
Eşarj, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile işbirliği yaptı
Eşarj, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile işbirliği yaptı
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Mazda, Türkiye’de araç satışını durdurdu
Mazda, Türkiye’de araç satışını durdurdu
MSB'den Gazze çağrısı: İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez
MSB'den Gazze çağrısı: İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez
Metrelik kebabı yemek isteyenler bu adrese geliyor
Metrelik kebabı yemek isteyenler bu adrese geliyor
Ersan Şen medya patronu olmaktan vazgeçti! Masraflar tuzlu geldi...
Ersan Şen medya patronu olmaktan vazgeçti! Masraflar tuzlu geldi...
Ancelotti'nin Arda Güler kararı İspanyol taraftarları kızdırdı
Ancelotti'nin Arda Güler kararı İspanyol taraftarları kızdırdı
Konya'da ücretsiz kadınlara yönelik meme kanseri taraması hizmeti başladı
Konya'da ücretsiz kadınlara yönelik meme kanseri taraması hizmeti başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'anı yakanlara göz yumanlar Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'anı yakanlara göz yumanlar Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar
İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak botoks ilacı ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak botoks ilacı ele geçirildi