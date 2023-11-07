Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti! Polat çiftine darbe ondan geldi, tek tek anlattı

İfadesinde ilk olarak 2007 yılında çalışmaya başladığını ve aynı yıl evlendiğini belirten Dilan Polat, 2014'den sonra doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladığını ve o zamanki aylık gelirinin 7-10 bin lira olduğunu, ünlülerin fotoğrafçılığını yapınca sosyal medyada tanındığını anlattı. Polat, daha sonra kadınların vücutlarını güzelleştirmek için güzellik merkezi açtığını, sermayesini hatırlamadığını, firmasının aylık gelirini bilmediğini, bu işlerle eşinin ilgilendiğini ileri sürdü.