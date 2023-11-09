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İkinci el araba satışında yeni dönem satışlar durdu sistem değişti

İkinci el araba satışında yeni dönem satışlar durdu sistem değişti

İkinci el araç satışında yaz sonundan itibaren durgunluk yaşanıyor. Bu da hem otomobil sahiplerini hem de alıcıları takas yöntemine yöneltti.

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Araç piyasasında alınan önlemler sonucu fiyatlardaki köpük kalktı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Otomotiv sektörü açısından değerlendirildiğinde sıfır araçta yaşanan bollaşma ve Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önemler neticesinde otomobil yatırım ve kayıt dışı ticaret alanı olmaktan çıkarıldı. Öte yandan ülkemizin ekonomi politikaları dahilinde yükselen mevduat getiri oranları ve borsa gibi farklı yatırım enstrümanlarının daha cazip bulunması, yatırımcıların birikimlerini otomobillerden ziyade bu alanlara kaydırmasına vesile oldu. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde araç fiyatlarındaki yükselişler kesildi ve hatta bir miktar düşüş trendi oluştu. Araçlara olan düşük talep sebebiyle satış zaman aldığından dolayı, elinde araç bulunan vatandaşlarımız yeni ve daha uygun fiyatlardan yararlanmak adına takas yöntemini tercih etmeye başladılar."

'Takas arttı'

"Son dönemlerde meslektaşlarımıza otomobil takas teklifleri oldukça artmış durumda. Zaman zaman taşınmazla da takas teklifleri sunuluyor. Deniz araçları ve motosiklet gibi araçlar da sunulan takas teklifleri arasında bulunuyor. Ancak meslek alanımız otomobil satıcılığı olduğundan çok büyük oranda meslektaşımız, sadece otomobile otomobil takasını değerlendirmektedir."

İkinci elde satış artar mı?

"Şu an fiyatlar anlamında bir normalleşme sürecinin içerisindeyiz. Düşüş trendi olan süreçlerde yeni fiyatların kabul görmesi bir miktar zaman alabiliyor. Araçlara planlandığından daha uygun rakamlara verilse de bu durum aynı zamanda daha uygun maliyetli otomobil alma fırsatı sunduğundan, kısa süre içerisinde yeni fiyatlar kabul görecek ve bu konuda da süreç kolaylaşacaktır."

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