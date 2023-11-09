BIST 7.794
DOLAR 28,50
EURO 30,53
ALTIN 1.784,75
HABER /  DÜNYA

Irak'ta ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı!

Irak'ta ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı!

Irak'ta Erbil kentinin Harir kasabasında yer alan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Abone ol

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook sayfasında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Harir'deki koalisyon üssüne dün gece bomba yüklü iki İHA saldırısı düzenlendiği, olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar oluşmadığı belirtildi.

Koalisyon güçlerine ait üssün bulunduğu Harir kasabası, Erbil’in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem bölgesinin yıkılamayan binaları için 'hızlı karar' süreci
Deprem bölgesinin yıkılamayan binaları için 'hızlı karar' süreci
Gökten bahçesine düştü, 400 bin avro değer biçildi!
Gökten bahçesine düştü, 400 bin avro değer biçildi!
Türkiye'den 10 ayda 2,2 milyar liralık halı ihracatı yapıldı
Türkiye'den 10 ayda 2,2 milyar liralık halı ihracatı yapıldı
TÜİK eylül ayı dış ticaret endekslerini açıkladı
TÜİK eylül ayı dış ticaret endekslerini açıkladı
Deniz Akkaya Dilan Polat'ın oğluna yönelik yorumda bulundu! Şükran Polat'tan sert yanıt geldi
Deniz Akkaya Dilan Polat'ın oğluna yönelik yorumda bulundu! Şükran Polat'tan sert yanıt geldi
'Dönerci' kaymakam konuştu: Bana kumpas kurmuşlar! 'Beğenmedim' diye hesap ödememişti
'Dönerci' kaymakam konuştu: Bana kumpas kurmuşlar! 'Beğenmedim' diye hesap ödememişti
Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay depremi açıklaması!
Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay depremi açıklaması!
Deveci armudunda hasat zamanı, bu yıl 40 ton ürün bekleniyor
Deveci armudunda hasat zamanı, bu yıl 40 ton ürün bekleniyor
Eşarj, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile işbirliği yaptı
Eşarj, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile işbirliği yaptı
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Mazda, Türkiye’de araç satışını durdurdu
Mazda, Türkiye’de araç satışını durdurdu
MSB'den Gazze çağrısı: İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez
MSB'den Gazze çağrısı: İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez