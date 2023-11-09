BIST 7.764
DOLAR 28,50
EURO 30,55
ALTIN 1.784,91
HABER /  GÜNCEL

Kişisel verileri internetten satan çeteye operasyon: 11 gözaltı!

Kişisel verileri internetten satan çeteye operasyon: 11 gözaltı!

Bir dijital platformda kurdukları "Wesd Team Global" isimli gruptan vatandaşların kişisel verilerini ücret karşılığında sattıkları belirlenen 14 kişiden 11'i İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Abone ol

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dijital platformlar üzerinde yürütülen çalışmalar sonucunda; şüpheli şahısların Telegram grubu üzerinden "Wesd Team Global" isimli gruptan kimlik, adres, iletişim, sağlık, eğitim, tapu gibi kişisel verileri belirli bir ücret karşılığında sattıkları tespit edildi. Bilişim sistemine izinsiz giren dolandırıcıların, hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri verileri yaydıkları belirlendi.

Grupta aktif yöneticilikleri bulunan 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Burdur, Bursa, Giresun, Malatya, Antalya, Sakarya ve Ankara 'da 24 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 1 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiği belirtildi.

Yapılan aramalarda konuyla alakalı olduğu değerlendirilen birçok dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
Dünya, kayıtlardaki en sıcak 12 aylık dönemi yaşadı!
Dünya, kayıtlardaki en sıcak 12 aylık dönemi yaşadı!
İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup Aksaray'a geldi!
İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup Aksaray'a geldi!
İYİ Parti’de ‘Ümit Dikbayır’ krizi büyüyor! İl yönetimi istifa etti
İYİ Parti’de ‘Ümit Dikbayır’ krizi büyüyor! İl yönetimi istifa etti
Çalışanların beklediği haber Meclis'e geldi! Haftalık çalışma saati 37,5 saate mi düşüyor?
Çalışanların beklediği haber Meclis'e geldi! Haftalık çalışma saati 37,5 saate mi düşüyor?
Güreşte Türkiye şampiyonaları Konya ve Çorum'da yapılacak
Güreşte Türkiye şampiyonaları Konya ve Çorum'da yapılacak
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, yakınına ait TOGG ile kaza yaptı sahibi sinir krizi geçirdi
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, yakınına ait TOGG ile kaza yaptı sahibi sinir krizi geçirdi
Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
Gazze'ye sağlık malzemeleri taşıyacak gemi, İzmir'den yola çıkmaya hazırlanıyor
Gazze'ye sağlık malzemeleri taşıyacak gemi, İzmir'den yola çıkmaya hazırlanıyor
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!
"Son Akşam Yemeği" Nevşehir'de sinemaseverlerle buluştu
"Son Akşam Yemeği" Nevşehir'de sinemaseverlerle buluştu