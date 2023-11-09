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İYİ Parti’de ‘Ümit Dikbayır’ krizi büyüyor! İl yönetimi istifa etti

İYİ Parti’de ‘Ümit Dikbayır’ krizi büyüyor! İl yönetimi istifa etti

İYİ Parti'de yaşanan Ümit Dikbayır krizinin ardından Sakarya il yönetiminin istifası istendi. Dikbayır’a yakın isim olan İl Başkanı Serdip Dokumacı ve bir çok yönetici dün akşam saatlerinde bir araya gelerek istifa etti.

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İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Sakarya il yönetiminin istifası istendi. Sözcü'de yer alan habere göre İl Başkanı ve bir çok yönetici de dün akşam saatlerinde bir araya gelerek istifa etti.

“İyi parti bizim çocuğumuz lütfen incitmeyelim”

İstifasını sosyal medyadan duyuran Sakarya İl Başkanı Serdip Dokumacı, paylaşımında, “Genel Merkezimizin talebi üzerine, yaklaşık 2 aydır büyük bir şerefle sürdürdüğüm Sakarya İl Başkanlığı görevinden ben ve yönetimimizdeki yönetici arkadaşlarımın birçoğu da yönetim kurulu üyeliğinden istifa kararı almıştır. Önce yönetici arkadaşlarım olmak üzere herkes hakkını helal etsin, İYİ Parti bizim çocuğumuz, lütfen onu incitmeyelim…” ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 4 gün önce Sakarya İl yönetimi ile bir araya gelerek toplantı yapmıştı.

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