Araç satışında yeni dönem! Sistem değişti

Araç piyasasında yaşanan durgunluk, takas usulünün artmasına neden oldu. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, piyasadaki köpüğün söndüğünü ve sıfır araçta yaşanan bollaşma sebebiyle sistemin değişerek takas usulünü daha cazip hale getirdiğini söyledi.

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Araç piyasasında alınan önlemler neticesinde al-satçılar piyasadan çekildi. Milliyet'in haberine göre; İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Ertemel konuyla ilgili şunları kaydetti

“Otomotiv sektörü açısından değerlendirildiğinde sıfır araçta yaşanan bollaşma ve Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önemler neticesinde otomobil yatırım ve kayıt dışı ticaret alanı olmaktan çıkarıldı. Öte yandan ülkemizin ekonomi politikaları dahilinde yükselen mevduat getiri oranları ve borsa gibi farklı yatırım enstrümanlarının daha cazip bulunması, yatırımcıların birikimlerini otomobillerden ziyade bu alanlara kaydırmasına vesile oldu.

Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde araç fiyatlarındaki yükselişler kesildi ve hatta bir miktar düşüş trendi oluştu. Araçlara olan düşük talep sebebiyle satış zaman aldığından dolayı, elinde araç bulunan vatandaşlarımız yeni ve daha uygun fiyatlardan yararlanmak adına takas yöntemini tercih etmeye başladılar.

Ertemel, son dönemlerde meslektaşlarına otomobil takas tekliflerinin oldukça arttığını belirterek "Zaman zaman taşınmazla da takas teklifleri sunuluyor. Deniz araçları ve motosiklet gibi araçlar da sunulan takas teklifleri arasında bulunuyor. Ancak meslek alanımız otomobil satıcılığı olduğundan çok büyük oranda meslektaşımız, sadece otomobile otomobil takasını değerlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

'Krediye erişimin rahatlamasıyla talep tekrar yükselmeye başlayacaktır' diyen Ertemel biriken bir talep olduğunu belirterek yeni yıl itibarıyla kredi konusundan bağımsız olarak bu talebin harekete geçeceğini ifade etti.

Böylece piyasada hareketlenme başlayacağını söyleyen Ertemel "Şu an fiyatlar anlamında cazip fırsatlar sunan bir dönemin içerisindeyiz. Yeni yılda yükselebilecek talep, döviz kuru, enflasyon gibi sebeplerle fiyatlar kabul edilebilir oranda bir miktar yükselebilir. Dolayısı ile otomobil almayı planlayan vatandaşlarımız, bu dönemi değerlendirerek daha avantajlı koşullarda otomobil alabilirler.” önerisinde bulundu.

Takas usulü nedir?

Takas usulü bir aracın başka bir araçla değiştirilmesi işlemidir. Takas işlemi, genellikle bir araç satıcısı ve bir müşteri arasında yapılır. Satıcı, müşterinin aracını satın almak için kendi aracını takas olarak teklif eder. Türkiye'de oldukça yaygın kullanılan bir işlem. Özellikle ikinci el piyasasında takas işlemi yaygın.

Takas usulü avantajları neler?

Satıcı, aracını değerinde satabilir

Müşteri, yeni araç sahibi olabilir ve eski aracından kurtulmuş olur.

Takas işlemi, her iki taraf için de daha kolay ve hızlı bir işlemdir.

Takas işlemi, her iki tarafın da aracını değerlendirmesi ve kabul etmedi gerekir.

Takas işlemi, genellikle nakit satışa göre daha az karlı bir işlemdir.