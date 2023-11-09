Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı sponsorunu buldu

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile MediaMarkt arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

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Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hulusi Acar katıldı.

Yapılan iş birliği çerçevesinde MediaMarkt logosu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın taytlarının sağ paçasında yer alacak.

Törende konuşan Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'na verdiği destekten dolayı MediaMarkt'a teşekkür ederek, "Salı günü takımımız CEV Şampiyonlar Ligi C grubunda ilk maçına çıktı ve galibiyet aldı. Sarı-meleklerimize 11 ve 14 Kasım'daki maçları başta olmak üzere yarıştıkları tüm kulvarlarda başarılar diliyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın şampiyonluklarını, kupalarını, başarılarını hep birlikte omuz omuza kutlamak dileğiyle." dedi.

Simla Türker Bayazıt da MediaMark ile güzel bir iş birliğine imza attıklarını dile getirerek, "İki kurum arasındaki bu iş birliğinin uzun süreli ve başarılı olmasını temenni ederken, MediaMarkt'a 'Ailemize hoş geldiniz.' diyorum. Bu sponsorluk anlaşmasının, takımımızın hedeflerine ulaşmasında büyük bir destek sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Fenerbahçe Opet olarak ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Bu bağlamda Vodafone Sultanlar Ligi'nde yolumuza azimle devam ederken geçtiğimiz salı akşamı Avrupa arenasında, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızı galibiyetle geride bıraktık. Takımımıza ve teknik ekibimize bu uzun ve zorlu süreçte başarılar diliyorum." diye konuştu.

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hulusi Acar ise Fenerbahçe Opet'e sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler bir ortaklık için buradayız. Bu ortaklık, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarına ortak olma meselesi. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın sadece Türkiye’de değil, Avrupa'da da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz ve ona ortak olmaya geldik. Bu yolculukta beraber olmaya devam edeceğiz. Biz kadınların her alanda desteklenmesi taraftarıyız, sadece sporda değil. Hayatta her alanda kadın erkek eşitliğini ve kadınların gücünü daha fazla görmeyi arzuluyoruz. Bu sebeple de bunun bir mesaj olarak algılanmasını çok isterim. Bu yeni başlangıcın Türk kadın voleyboluna ve Fenerbahçe'nin parlak geleceğine büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyorum."