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Türkmenistan'da "Türkmentel-2023" fuarı başladı

Türkmenistan'da "Türkmentel-2023" fuarı başladı

Türkmenistan'da uluslararası telekomünikasyon, telemetri, veri teknolojileri ve teleradyo ekipmanlarının tanıtıldığı "Türkmentel-2023" fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

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Başkent Aşkabat'taki Ticaret ve Sanayi Odası Merkezinde düzenlenen fuarın açılışına Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, ülkedeki diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Genel Müdürü Mammethan Çakiyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un kutlama mesajını okudu.

Mesajında, "Türkmentel-2023" fuarının büyük ölçekli projelerin uygulanmasında yenilikçi gelişme yolu sağlayan telekomünikasyon sisteminin iyileştirilmesi açısından önemine dikkati çeken Berdimuhamedov, "Türkmenistan, kendi topraklarında uluslararası öneme sahip fiber optik iletişim ağları kurarak Büyük İpek Yolu'nun ulaşım ve iletişim merkezi rolünü üstleniyor. Bu projeler sadece Orta Asya bölgesinde değil, Doğu-Batı, Kuzey-Güney doğrultusunda da transit sistemlerin önemli bir kolu olup, komşu ülke ekonomilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası telekomünikasyon, telemetri, veri teknolojileri ve teleradyo ekipmanlarının tanıtıldığı fuar yarın sona erecek. Fuarda, Türkmenistan'ın iletişim ve yayın sistemleri, uydu iletişim ağları ve ekipmanları da sergileniyor.

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