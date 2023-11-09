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Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlatıldı

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından soruşturma açıldı.

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