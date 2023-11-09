BIST 7.764
DOLAR 28,50
EURO 30,55
ALTIN 1.784,91
HABER /  EKONOMİ

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 85,7 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 85,7 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 85,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Abone ol

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Kasım haftasında net 85,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 27,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) kesin alım yaptı. Yabancılar aynı haftada 1,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 3 Kasım itibarıyla 28 milyar 838,6 milyon dolar oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzman tavsiyesi: Ara tatilde çocuklarınızla sosyalleşin!
Uzman tavsiyesi: Ara tatilde çocuklarınızla sosyalleşin!
Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılabilir!
Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılabilir!
Depremzede askeri personel 250 bin TL dolandırıldı: "Bu fiyata ev bulamazsın"
Depremzede askeri personel 250 bin TL dolandırıldı: "Bu fiyata ev bulamazsın"
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT 16'ncı Zirvesi'nde liderler onuruna verilen yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT 16'ncı Zirvesi'nde liderler onuruna verilen yemeğe katıldı
Araç satışında yeni dönem! Sistem değişti
Araç satışında yeni dönem! Sistem değişti
Ordu-Giresun Havalimanı yeniden seferlere başlıyor
Ordu-Giresun Havalimanı yeniden seferlere başlıyor
Türkmenistan'da "Türkmentel-2023" fuarı başladı
Türkmenistan'da "Türkmentel-2023" fuarı başladı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı sponsorunu buldu
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı sponsorunu buldu
Evlat nöbetindeki Saliha Mert: HDP’nin İsrail’den farkı yok
Evlat nöbetindeki Saliha Mert: HDP’nin İsrail’den farkı yok
Kamyonun altında kalan kadın öldü! Kaza anı kamerada
Kamyonun altında kalan kadın öldü! Kaza anı kamerada
Balıkesir'de jandarmadan 358 personelle 'Huzur' operasyonu yapıldı
Balıkesir'de jandarmadan 358 personelle 'Huzur' operasyonu yapıldı