Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 85,7 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 85,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

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Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Kasım haftasında net 85,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 27,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) kesin alım yaptı. Yabancılar aynı haftada 1,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 3 Kasım itibarıyla 28 milyar 838,6 milyon dolar oldu.