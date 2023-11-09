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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

VavaCars Fatih Karagümrük ile EMS Yapı Sivasspor 11 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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