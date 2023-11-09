Uzman tavsiyesi: Ara tatilde çocuklarınızla sosyalleşin!

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, ara tatile girecek öğrenciler için ailelere tavsiyelerde bulunarak, “Ara tatil aileleri birbirlerine yakınlaştırmak için çok güzel bir fırsat” dedi.

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Psikolog Arzu Hamurcu, 13 Kasım Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek olan ara tatille ilgili öğrencilere ve ailelerine tavsiyelerde bulundu.

Ara tatilin öğrenciler için bir dinlenme fırsatı olduğunu söyleyen Hamurcu, “Öncelikle ara tatilin çocuklar için bir dinlenme fırsatı olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü bazı aileler okulda verilen disiplinin aynı şekilde devam etmesini istiyor. Bunu istedikleri için de çocukları okul süreciyle aynı şekilde devam etmeye zorluyorlar. Ancak biz bunu istemiyoruz. Kaldı ki çocuklar da bunu istemiyorlar. Aileler çocuklarıyla beraber bu ara tatilde neler yapabileceklerini oturup, bir masa başında program yapıp, gün gün ayırıp, her gün ne kadar süre ne yapmaları gerektiğini çocuklarının istekleri doğrultusunda planlayabilirler. Çocuklarıyla birlikte ara tatil bittikten sonra ne yapmak istediklerini de konuşabilirler. Çünkü bu tatil hem aileleri birbirlerine yakınlaştırmak için çok güzel bir fırsat hem de çocukların fırsat bulamadıkları etkinlikleri yapabilmeleri için büyük bir fırsat. Çünkü okul dönemi, özellikle sınav dönemine yakın çocukların stres altında olduklarını görüyoruz. Çok yoğun bir kaygı altında olduklarını görüyoruz. Bu ara tatilde de tüm akranlarıyla beraber ders çalışma yerine biraz daha sosyal aktivitelere, daha önceden yapamadıkları kültürel aktivitelere zaman ayırmaları, aynı zamanda da ders çalışma rutinlerini de çok fazla aksatmadan yine sosyal medya kullanımını da sınırlandırmakta fayda var. Bu tatilde çok ders çalışan çocuklar olduğu gibi hiç ders çalışmayan çocuklar da var. Aileler bunun şikayetiyle de geliyorlar. ‘Hiçbir şekilde ders çalışmıyor. Tamamen yatıyor ya da tamamen uyuyor, oyun oynuyor, bilgisayardan hiç kaldıramıyoruz’ gibi şikayetlerle geliyorlar” şeklinde konuştu.

Çocukların ara tatilde doğada güzel zaman geçirebileceklerini belirten Hamurcu, “Bizim hep söylediğimiz, hatta araştırmalarla kanıtlanan bir şey var ki çocuğun yaşını 10 ile çarptığımızda aslında uygun ekran kullanımını görebiliriz. Bir örnek verecek olursak; 7 yaşındaki bir çocuğun gün içerisinde 70 dakika olarak ekran kullanımını sınırlandırabiliriz. 8 yaşındaki bir çocuk 80 dakika olarak sınırlandırabiliriz. Yapılması gereken temel olarak; belli başlı kuralları aileler belirleyip, çocuğuna isteklerini sormalı. Yani evet önünde bir menü var. Karnının aç olduğunu biliyorsunuz; menüyü siz koyuyorsunuz ancak sonrasını çocuğa bırakın. Ne istediğini, ne yaptığını sizin sınırlandırdığınız ama bir yerden sonra çocuğunuzun tercihine bağlı güzel bir motivasyonla aile bağlarınızın da güçlendiğini göreceksiniz. Yine aynı şekilde aile ile birlikte aktiviteler yapılabilir. Aile ile birlikte film izlenebilir. Bu tatilde doğada çok güzel zaman geçirebilirler. Arkadaşları ile birlikte çıkabilirler. Bu konuda ailelere biraz esnemelerini, biraz daha yumuşak geçişler vermelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.