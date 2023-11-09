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Konya Akşehir'de jeotermal sera alanı için çalışmalar başlatıldı

Konya Akşehir'de jeotermal sera alanı için çalışmalar başlatıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde hem ülke hem de ilçe ekonomisine katkıda bulunacak yeni jeotermal sera alanı için çalışmalar başlatıldı.

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Gözpınarı Mahallesinde bulunan jeotermal sera alanı ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmış ve ihaleyi alan firma tarafından proje çalışmaları başlatılmıştı. Bölge halkına ve özellikle Akşehir istihdamına katkıda bulunacak proje, 432 bin metrekalik alanda yapılacak. Jeotermal serada jeofizik çizimleri tamamlandı. 12 adet kuyu için ölçümler yapıldı ve kuyu çalışmaları 30 gün içerisinde başlatılacak. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, jeotermal seranın kurulacağı alanda incelemelerde bulundu, proje hakkında bilgi edindi. Projenin ilk etabındaki 76 bin metrekalerik alanın çalışmaları, 2024 yılının Temmuz ayında bitirilmesi hedefleniyor.

İlk etapta 80 kişiye istihdam sağlanacak ve sonrasında net üretim sahası 350 bin metrekarelik alana ulaşmasıyla istihdam sayısı 500 kişiye ulaşacak. Akşehir’i tarım şehri olma yolunda bir adım daha öteye taşıyacak.
Planlanan ihracat çalışmaları ile yurtdışına işlenmiş veya ham meyve ticareti yapılacak. Böylece Türkiye’nin Avrupa piyasasında söz sahibi olması sağlanacak. Ayrıca alternatif ürünler için Sera-Arge Merkeziyle iç piyasada kullanılmak üzere ürün araştırması yapılacak.

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