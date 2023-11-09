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Siirt'te 4 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te 4 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

SİİRT'te epilepsi hastası olduğu öğrenilen 4 yaşındaki kız çocuğu, annesiyle birlikte misafirliğe gittiği evde ölü bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, epilepsi hastası Hatice S., sabah saatlerinde annesiyle birlikte misafirliğe gitti. Yan odada bir müddet sesi çıkmayan küçük kız çocuğunu fark eden anne, çocuğunun hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerinde olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Hatice S. kurtarılamadı.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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