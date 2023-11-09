BIST 7.772
DOLAR 28,50
EURO 30,54
ALTIN 1.784,83

Almanya'da Türk'ün bahçesine düşmüştü! O meteor için astronomik fiyat belirlendi

|
Almanya'da Türk'ün bahçesine düşmüştü! O meteor için astronomik fiyat belirlendi

ALMANYA'da geçtiğimiz aylarda bahçesine düşen meteor nedeniyle konuşulan Türk aile ülkede yeniden gündeme geldi.

Almanya'da Türk'ün bahçesine düşmüştü! O meteor için astronomik fiyat belirlendi

Bild gazetesinin haberine göre, nisan ayında şehrin üzerinde ateş topu parlamasının ardından 3,5 kilogram ağırlığındaki gök taşı Şahin'in bahçesinin ortasına düştü. 

14
Almanya'da Türk'ün bahçesine düşmüştü! O meteor için astronomik fiyat belirlendi

Gök taşının incelenmesinin ardından 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilince satın almak isteyen koleksiyoncular Şahin'e 200 bin euroya varan teklifler sunmaya başladı.

24
Almanya'da Türk'ün bahçesine düşmüştü! O meteor için astronomik fiyat belirlendi

Gök taşına 400 bin Euro değer biçildi!

Şahin'in Münih'teki bir maden fuarında sergilediği taşı inceleyen fizikçiler ve gök bilimciler gök taşına yaklaşık 400 bin euro ( 12.181.016,00 Türk Lirası) değer biçti.

34
Almanya'da Türk'ün bahçesine düşmüştü! O meteor için astronomik fiyat belirlendi

Haberde, Hamburg'daki bir müzeyle Şahin arasında görüşmelerin sürdüğü, Şahin'in satıştan elde edeceği parayı yatırıma dönüştürmek istediği aktarıldı.

44