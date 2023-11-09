İstanbul'daki Haliç Köprüsü'nde otomobil devrildi!

Haliç Köprüsü'nde, bariyerlere çarpıp devrilen otomobil nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.Abone ol
D-100 karayolunda Ankara yönünde seyreden 06 TE 328 plakalı otomobilin sürücüsü Haliç Köprüsü'ndeyken Sütlüce ayrımında yolu ikiye bölen bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile eşi, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkartıldı.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde önlem alırken otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Haliç Köprüsü'nün Ankara istikametinde kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu.