BIST 7.765
DOLAR 28,50
EURO 30,54
ALTIN 1.783,62
HABER /  GÜNCEL

Lösemiye yenik düşen KKTC görevinde hayatını kaybeden er toprağa verildi

Lösemiye yenik düşen KKTC görevinde hayatını kaybeden er toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) görevliyken rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Emirhan Güven memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Abone ol

25 Ağustos’ta görev yaptığı birliğinde rahatsızlanan Piyader Sözleşmeli Er Emirhan Güven hastaneye kaldırılmıştı. Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alınan Güven'e yapılan tetkikler sonucunda lösemi teşhisi konuldu.

Lösemi tedavisi görüyordu

Güven, tedavi gördüğü hastanede 85 günlük yaşam mücadelesi kaybetti.
İşlemlerinin ardından naaşı memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine getirilen asker için Ormanlı Beldesinde cenaze töreni düzenlendi.
Babası Fahrettin, ağabeyleri Mehmet ve Emre Güven, Türk Bayrağı sarılı tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Vali yardımcısı da törene katıldı

Törene Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komıutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, askeri erkan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Aile mezarlığına defnedildi

Öğleye müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güven'in naaşı Yeşilköy’deki aile mezarlığına defnedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medya yayıncısı Bircan Yıldırım tutuklandı
Sosyal medya yayıncısı Bircan Yıldırım tutuklandı
Bolu'nun Alpagut köyünde vatandaşlar artık elektriğe ücret ödenmeyecek
Bolu'nun Alpagut köyünde vatandaşlar artık elektriğe ücret ödenmeyecek
Kocaeli'de su giderini temizlemek için çatıya çıkan kişi düşerek ağır yaralandı
Kocaeli'de su giderini temizlemek için çatıya çıkan kişi düşerek ağır yaralandı
Diyanet İşleri Başkanlığı yerli kart TROY'a geçiş yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı yerli kart TROY'a geçiş yapıyor
Eskişehir'de 74 yaşındaki alzheimer hastası adam bulunarak ailesine götürüldü
Eskişehir'de 74 yaşındaki alzheimer hastası adam bulunarak ailesine götürüldü
Siirt'te 4 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu
Siirt'te 4 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu
Cinsel istismardan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası!
Cinsel istismardan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü! Gündem Gazze'deki İsrail katliamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü! Gündem Gazze'deki İsrail katliamı
İspanyol ressam Pablo Picasso'nun tablosu 139 milyon dolara satıldı
İspanyol ressam Pablo Picasso'nun tablosu 139 milyon dolara satıldı
İstanbul'daki Haliç Köprüsü'nde otomobil devrildi!
İstanbul'daki Haliç Köprüsü'nde otomobil devrildi!
Ürün içeriklerine dikkat, monogliserit adıyla domuz yağı yiyor olabiliriz
Ürün içeriklerine dikkat, monogliserit adıyla domuz yağı yiyor olabiliriz
Kuşadası'na İngiliz turist akını, 2024'te 2 kat daha fazla İngiliz turistin gelecek
Kuşadası'na İngiliz turist akını, 2024'te 2 kat daha fazla İngiliz turistin gelecek