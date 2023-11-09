Lösemiye yenik düşen KKTC görevinde hayatını kaybeden er toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) görevliyken rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Emirhan Güven memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Abone ol

25 Ağustos’ta görev yaptığı birliğinde rahatsızlanan Piyader Sözleşmeli Er Emirhan Güven hastaneye kaldırılmıştı. Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alınan Güven'e yapılan tetkikler sonucunda lösemi teşhisi konuldu.



Lösemi tedavisi görüyordu



Güven, tedavi gördüğü hastanede 85 günlük yaşam mücadelesi kaybetti.

İşlemlerinin ardından naaşı memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine getirilen asker için Ormanlı Beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Babası Fahrettin, ağabeyleri Mehmet ve Emre Güven, Türk Bayrağı sarılı tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Vali yardımcısı da törene katıldı



Törene Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komıutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, askeri erkan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Aile mezarlığına defnedildi



Öğleye müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güven'in naaşı Yeşilköy’deki aile mezarlığına defnedildi.