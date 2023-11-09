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Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 860 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolara çıkarak 39 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 532 milyon dolar artışla 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 27 Ekim'de 82 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 328 milyon dolar artarak 44 milyar 148 milyon dolardan 44 milyar 476 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 860 milyon dolar artışla 126 milyar 560 milyon dolardan 128 milyar 420 milyon dolara çıktı.

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