Kahramanmaraş'a yeni şehir meydanı yapılacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'a yapılacak şehir meydanı projesinin hazır olduğunu bildirdi.

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Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, rezerv alanlarda kısa sürede temelleri atarak inşaatlara başladıklarını aktaran Özhaseki, "Gerek rezerv alanlardaki çalışmalarımızla gerekse de 'Yerinde Dönüşüm' projemiz ile Kahramanmaraş genelinde toplam 82 bin 104 konut ve 34 bin 504 ticari alanı, 4 kırmızı çizgiden asla taviz vermeden inşa edeceğiz. Kahramanmaraş'ta yıl sonuna kadar 10 bin 337 konut ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Daha sonra biten konutlarımıza etap etap afetzede kardeşlerimizi yerleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, şehrin yeniden imar ve ihya sürecinde alanında uzman mühendis, mimar, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve bilim insanlarıyla sürekli fikir alışverişinde olduklarını belirtti.

Enkazları temizlenen ve konut inşaatları devam eden Kahramanmaraş'ta, geçmişin güzelliklerine kavuşma yolunda önemli adımlar attıklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Kahramanmaraş'ı en kısa sürede ayağa kaldırma gayesiyle, estetik anlayışla donatılmış kentsel tasarım çalışmalarımızla, güzel bir şehir haline getirme hedefimize hızla ilerliyoruz. Kahramanmaraş halkına hizmet edecek yeni bir şehir meydanı projemiz hazır. Kahramanmaraş'ımızı tüm kültür varlıklarıyla, tarihi dokusuyla ve yerel mimarisiyle geçmişin özgün ihtişamına kavuşturmayı amaçlıyoruz."

- "Kahramanmaraş'ı bütün varlığıyla ayağa kaldırmakta kararlıyız"

Depremlerde zarar gören birçok kültürel varlığın yıkıldığını ya da ciddi hasar aldığını hatırlatan Özhaseki, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Trabzon ve Azerbaycan caddelerimizi eski güzel günlerine kavuşturacağız. Kahramanmaraş'ı, kültürel zenginlikleriyle, tarihi mirasıyla ve yerel özgünlüğüyle buluşturarak, güçlü bir şekilde yeniden ihya edeceğiz. Kahramanmaraş, eskisinden daha güvenli, sağlam ve güzel bir şehir olacak. Milli ve yerli malzemelerle inşa edilen yapılarımız, aynı zamanda mahalle kültürünü yaşatan, yöresel mimari özelliklerini taşıyan, iklim dostu, sıfır atık uyumlu olarak yükseliyor. Anadolu'daki medeniyet yürüyüşümüzü başlattığımız noktalardan biri olan Kahramanmaraş'ı bütün varlığıyla ayağa kaldırmakta kararlıyız."

Kahramanmaraş'ta inşa edilecek şehir merkezlerinin yüzyıllarca yaşayıp, tarihe tanıklık edeceğini ifade eden Bakan Özhaseki, "Her bir detayı ince ince düşündük. Konuttan köy evine, ticari alandan sosyal donatılara kadar her ihtiyaca cevap verecek şekilde inşa edeceğimiz Kahramanmaraş'ı, kartpostallara konu olacak güzellikteki meydanıyla da en kısa sürede ihya ederek depremin izlerini sileceğiz." ifadelerini kullandı.