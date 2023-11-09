Kapadokya’da rekor ziyaretçi sayısı, 4 milyonu aştı

Türkiye’nin önemli Kültür-Turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini 2023 yılının ilk 10 ayında 4 milyon 356 bin 49 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya bölgesinde tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi.

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Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya Bölgesi, peribacaları, doğal kaya oluşumları ve ilginç vadilerinin yanı sıra yer altı ve yer üstü şehirleri ile yurt içinden ve yurt dışından gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.



Nevşehir Valisi Ali Fidan Kapadokya bölgesinde yılın ilk 10 aylık süreci baz alındığında tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Vali Ali Fidan yaptığı açıklamada “Kapadokya bölgesi sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleriyle, birçok medeniyete ait zengin tarihi ve kültürel dokusuyla Ülkemizin ve Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisidir.



Ülkemizin tanıtılması, zenginleşmesi, kalkınması ve insanımızın refah içinde yaşayabilmesi bakımından büyük bir öneme sahip olan turizm, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde de büyük bir role sahiptir.

Kapadokya bölgesinin merkezinde yer alan Nevşehir ilimiz özellikle peribacaları, yeraltı şehirleri, vadileri, kayadan oyma kiliseleri, Açık Hava Müzeleri ve balon turlarıyla, sağlık ve inanç turizmiyle, bunlara ilave olarak yöresel yemekleri ve el sanatlarıyla ziyaretçilere çok farklı alternatifler sunmaktadır” dedi.



Nevşehir’de yılın 12 ayına yayılan turizm hareketliliğiyle, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yaptığını söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan “Kapadokya bölgesi Ülkemizin tanıtılmasına ve ekonomisine çok önemli katkılar sunmaktadır. Nevşehir genelinde 700’ün üzerinde otel ve 30 binin üzerinde yatak kapasitesi mevcut olup, turizme yönelik farklı sektörlerde çok sayıda ticari işletme faaliyet göstermektedir. Bu yönüyle turizm ilimizin ekonomisini, refahını ve istihdamını da doğrudan etkilemektedir.



Pandemi döneminde yaşanılan sıkıntılar sonrasında ilimiz turizminin hızla toparlandığını ve önemli bir ivme yakaladığını memnuniyetle görmekteyiz.

İlimizde bulunan müze ve ören yeri ziyaretçi sayıları dikkate alındığında; 2023 yılının ilk 10 ayında bugüne kadar görülen en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldığını görmekteyiz. Bu yılın ilk 10 ayında ulaşılan 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekoru kırılmıştır.



2022 yılının tamamında 4 milyon 192 bin 70 olan ziyaretçi sayımızı 2023 yılının ilk 10 ayında geçmiş bulunmaktayız. Bu verilere göre, yıl sonu itibariyle 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılabileceğini öngörmekteyiz.

Yabancı ziyaretçi sayısı bakımından; İspanya, ABD, Endonezya, Güney Kore ve İtalya ilk beş sırada yer almaktadır. İlimiz turizminde ki bu olumlu hareketlilik bizleri ve sektör temsilcilerini ziyadesiyle memnun etmiştir.

Bu vesileyle bölgemiz turizm sektörüne emek veren, katkı sağlayan tüm turizmcilerimize, sektör çalışanlarımıza, turizm meslek kuruluşlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, belediyelerimize ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum.



2024 yılında da sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte yürüteceğimiz çalışmalar ile bu ziyaretçi sayısını daha yükseltmenin çabası içinde olacağız” şeklinde konuştu. Nevşehir Valisi Ali Fidan ayrıca Yerli ve yabancı herkesi bu doğa harikası coğrafyayı görmeye davet ediyor ve Nevşehir’imize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.