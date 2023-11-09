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Şahinbey Belediyesi, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor

Şahinbey Belediyesi, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor

Ampute Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, İspanya'da yarın başlayacak Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

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Gaziantep'te 2021 yılında 8 ülkenin şampiyonlarının katılımıyla düzenlenen organizasyonda şampiyon olan Şahinbey Belediyesi, ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çalışacak.

Estepona'da 10-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2023 Şampiyonlar Ligi'nde 8 takım yer alacak.

Organizasyonda Şahinbey Belediyesi, B Grubu'nda Bohemians, Portsmouth ve Paris takımlarıyla karşılaşacak. A Grubu'nda ise Flamencos, Dila Gori, Sporting Amp ve Wisla Krakow bulunuyor.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. Şampiyon, 12 Kasım Pazar günü oynanacak final maçının ardından belli olacak.

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