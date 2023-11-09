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Bankacılık sektörü kredi hacminde artış

Bankacılık sektörü kredi hacminde artış

Bankacılık sektörünün kredi hacmi raporun bu hafta artış görüldü. Yayımlanan son rakamlara göre; sektörün kredi hacmi, 71 milyar 306 milyon lira artış gösterirken 10 trilyon 995 milyar 454 milyon liraya kadar çıktı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık olarak yayımladığı bülteni paylaştı. Yayımlanan bültende sektörün kredi hacmi 3 Kasım itibarıyla 71 milyar 306 milyon lira artış gösterdi.

Bahsi geçen zaman diliminde toplam kredi hacmi 10 trilyon 924 milyar 148 milyon liradan 10 trilyon 995 milyar 454 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 67 milyar 682 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı 13 trilyon 839 milyar 733 milyon lira oldu.

Haftalık bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 3 Kasım itibarıyla 1 milyar 236 milyon lira artışla 1 trilyon 459 milyar 121 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 442 milyar 990 milyon lirası konut, 88 milyar 69 milyon lirası taşıt ve 927 milyar 61 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşum gösterdi.

Bu zaman diliminde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 997 milyon lira artarak 1 trilyon 289 milyar 228 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 4 milyar 411 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 441 milyar 472 milyon lirası taksitli, 562 milyar 940 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

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