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Emine Erdoğan Özbekistan'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan Özbekistan'da lider eşleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te lider eşleriyle buluştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.

Emine Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te lider eşleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, lider eşleri ile bir araya geldik.

Dünya Çocuk Günü çerçevesinde düzenlenen “Çocuklar ve Gençler İş Başında - Orta Asya'da İklim Değişikliği Uluslararası Forumu”na katıldık.

BM yetkililerinin ve farklı ülke bakanlarının da katılımcısı olduğu forumda çevre eğitiminin teşvik edilmesi, iklim kriziyle mücadelede çocukların ve gençlerin rolünün önemi ele alındı.

6 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık projesinin en önemli hedef kitlesi aynı zamanda da ana aktörü olan çocuklar ile gençlerimiz için Türkiye’de yürütülen çevre ve iklim çalışmalarını anlattım.

 

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