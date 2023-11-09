BIST 7.765
DOLAR 28,50
EURO 30,54
ALTIN 1.783,62
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan'dan "Gazze'de gerilimi durdurma" çağrısı

Suudi Arabistan'dan "Gazze'de gerilimi durdurma" çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Şeridi'nde gerilimin derhal durdurulması ve ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Abone ol

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan, başkent Riyad'da İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile bir araya geldi.

İkili ilişkileri çeşitli alanlardaki işbirliğiyle geliştirme olanaklarının ele alındığı görüşmede, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmeler ve bununla ilgili uluslararası çabalar konuşuldu.

Bin Ferhan, sivillerin hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul etmediklerinin altını çizerek, askeri gerilimin derhal durdurulması ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria ve Kudüs’te de 173 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Şahinbey Belediyesi, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor
Şahinbey Belediyesi, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor
Emine Erdoğan Özbekistan'da lider eşleriyle bir araya geldi
Emine Erdoğan Özbekistan'da lider eşleriyle bir araya geldi
Bankacılık sektörü kredi hacminde artış
Bankacılık sektörü kredi hacminde artış
Kahramanmaraş'a yeni şehir meydanı yapılacak!
Kahramanmaraş'a yeni şehir meydanı yapılacak!
Kapadokya’da rekor ziyaretçi sayısı, 4 milyonu aştı
Kapadokya’da rekor ziyaretçi sayısı, 4 milyonu aştı
Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar soluğu aktarlarda aldı
Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar soluğu aktarlarda aldı
Ankara'da şırdan yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu
Ankara'da şırdan yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu
Dünyaca Ünlü Yazardan 92. Kitap: İrade Psikolojisi
Dünyaca Ünlü Yazardan 92. Kitap: İrade Psikolojisi
Sakarya'da ineğe alkol içiren şahıslara 18 bin 216 lira para cezası kesildi
Sakarya'da ineğe alkol içiren şahıslara 18 bin 216 lira para cezası kesildi
Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Ne kadar oldu?
Kocaeli'de unutulmaya yüz tutmuş manav kültürü müzede yaşatılacak
Kocaeli'de unutulmaya yüz tutmuş manav kültürü müzede yaşatılacak
Lösemiye yenik düşen KKTC görevinde hayatını kaybeden er toprağa verildi
Lösemiye yenik düşen KKTC görevinde hayatını kaybeden er toprağa verildi