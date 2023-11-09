Zonguldak'ta devrilen traktörün altında kalmıştı, hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Emine Öztürk (46) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, geçtiğimiz Salı gecesi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Durhanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Öztürk (46) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada traktörün altında kalan Öztürk (46) önce Alaplı Devlet Hastanesine ardından Ereğli Özel Bir Hastanesine getirildi. Durumu ağır olan Öztürk, daha sonra ambulansla Zonguldak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.