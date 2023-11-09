Beştepe'den Yargıtay kararına tepki! O fotoğrafı hatırlatıp uyardı: Bu sese kulak verin

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin "Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyoruz" deyip AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Mustafa Akış'tan çok dikkat çeken bir tepki geldi. Akış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'ne girerken çekilmiş fotoğrafını hatırlatan Akış, Hayati Yazıcı'nın uyarılarına kulak verilmesini istedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı hukukçu Mustafa Akış'tan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'ne konulduğu gün yanında olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Yargıtay kararına tepkisini hatırlatan Akış, "Yargı kurumlarının bizatihi kendisinin çatışma görüntüsü vermesi devletimize zarar verir. Devletimiz zarar görürse bu topraklarda tutunmak zorlaşır." uyarısı yaptı.

Hayatı yazıcı: Yazık, çok yazık...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yargıtay kararı sonrası, sosyal medya hesabından “Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez” paylaşımı yapmıştı.

Bu topraklarda tutunmamız zorlaşır

Erdoğan'ın hukukçu başdanışmanı Mustafa Akış, Hayati Yazıcı'nın bu paylaşımını alıntılayarak şu uyarılarda bulundu:

- Meşhur bir video var, görmüşsünüzdür: Sayın Cumhurbaşkanımız Pınarhisar Cezaevi’nde parmaklıkların arkasına geçtiğinde kendisini uğurlamaya gelen binlerce kişiye el sallarken yanındaki kişi Hayati Yazıcı.

- 28 Şubat’ın en ağır hukuksuzluklarını yaşayan ve o kötülükler içerisinde hakkı ve hukuku ayakta tutmaya gayret eden bir kişi. Hukuk adına yaşadığı tecrübelerden kaynaklanan sözlerine kulak kabartmak gerekir.

- Çatışmaların hukuki çözümü için hepimizin tek başvuru mercii olan yargı kurumlarının bizatihi kendisinin çatışma görüntüsü vermesi devletimize zarar verir. Devletimiz zarar görürse bu topraklarda tutunmak zorlaşır.