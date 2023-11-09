Bankacılık sektörünün toplam mevduatı azaldı

Sektörün mevduatı 14 trilyon 259,1 milyar lira, kredi hacmi ise 10 trilyon 556,2 milyar lira oldu.

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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Kasım ile biten haftada 15,2 milyar lira azalarak 14 trilyon 259,1 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 3 Kasım ile biten haftada 15 milyar 222 milyon 747 bin lira azalarak 14 trilyon 259 milyar 149 milyon 732 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,5 azalışla 8 trilyon 19 milyar 237 milyon 697 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,1 yükselerek 5 trilyon 612 milyar 79 milyon 898 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 209 milyar 44 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 3 Kasım itibarıyla 186 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,1 artarak 1 trilyon 374 milyar 638 milyon 7 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,2 artışla 1 trilyon 178 milyar 986 milyon 683 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,6 yükselişle 1 trilyon 342 milyar 980 milyon 324 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 670 milyon 244 bin lirası konut, 67 milyar 864 milyon 957 bin lirası taşıt ve 907 milyar 102 milyon 806 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Kasım ile biten haftada 76 milyar 873 milyon 538 bin lira artarak 10 trilyon 556 milyar 223 milyon 849 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,9 artış kaydetti.