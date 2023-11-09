17. Doğu-Batı Dostluk Rallisi'nin startı Sultanahmet Meydanı'nda verildi

Cumhuriyet'in 100. yılı temasıyla düzenlenen 17. Doğu-Batı Dostluk Rallisi, Sultanahmet Meydanı'nda verilen startla başladı.

Abone ol

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den geçecek klasik otomobiller; Sofya, Belgrad, Budapeşte, Viyana, Nürnberg, Düsseldorf ve Amsterdam güzergahını izleyip 16 Kasım'da Brüksel'de turu tamamlayacak.

Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen başlangıç törenine Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Doğu-Batı Dostluk Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ve İstanbul’da bulunan AB Başkonsoloslukları temsilcileri katıldı. Geleneksel olarak Avrupa'dan başlayıp, Ürdün'de sona eren ralli, bu yıla özel olarak Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle İstanbul'dan start alarak Brüksel'de tamamlanacak.

Törende konuşan Doğu-Batı Dostluk Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, 17 yıldır gerçekleştirdikleri organizasyonda bu kez Türkiye'den start aldıklarına vurgu yaparak "Almanya'dan Orta Doğu'ya, Kafkasya'ya, Kuzey Afrika'ya gittik. Rallinin en uzun etabı önceden Türkiye'ydi. Burada Anadolu'daki şehirleri geziyorduk, gelenler çok beğeniyordu. Ancak pandemi, savaş gibi etkenler bizim organizasyonumuzu etkiledi. Bunu Dışişleri Bakanlığımızla konuştuğumuzda Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle rotayı İstanbul'dan Brüksel'e yapma kararı aldık. Bu işe gönül verdik. Umarım keyifli bir organizasyon olur." ifadelerini kullandı.

Kılıçarslan: "Türk milletinin doğru tanıtılması açısından büyük bir önem arz etmektedir"

Rallinin 2010 yılından bu yana desteklendiğini dile getirerek sözlerine başlayan İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, organizasyonun bu yıla özel olarak İstanbul'dan başladığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"İstanbul'da başlayacak yarış Bulgaristan, Sırbistan, Avusturya, Almanya, Hollanda güzergahından sonra 16 Kasım'da Brüksel'de sona erecek. Organizasyon Türk milletinin doğru tanıtılması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra coğrafi konumla da önemli bir ülkeyiz. Dostluk ve barış köprüsünün de olmazsa olmaz üyesi Türkiye'dir. Bu yarışın da dostluğun yarıştığı bir organizasyon olmasını diliyorum. Hepinize başarılar dilerim."

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer de organizasyonda ikinci kez yer aldığının altını çizerek "Büyük bir heyecan yaşıyorum. 18 yaşından bu yana iyi bir araç sürücüsüyüm. Diliyorum ki bir gün ben de bu ralliye katılacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz." açıklamasını yaptı.

Açıklamaların ardından araçlar Sultanahmet Meydanı'ndan verilen startla tura başladı.