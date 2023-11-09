"Milli Sinema Günleri" 16 Kasım'da Afyonkarahisar'da başlayacak

Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen "Milli Sinema Günleri", 16-18 Kasım'da Afyonkarahisar'da sinemaseverlerle buluşacak.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte milli sinema yönelişinin 50 yılı boyunca üretilen önemli filmler gösterilecek ve ilki 1973'te Milli Türk Talebe Birliğinde (MTTB) gerçekleştirilen, Milli Sinema Açık Oturumu'nun ikincisi yapılacak.

Dünden bugüne milli sinema anlayışı ekseninde çeşitli konu ve temaların işleneceği programda, Türk sinemasının geleceği de ele alınacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda yapılacak oturumlarda, sinema yazarı, tarihçisi ve uzmanların yanında yapımcı, yönetmen ve senaryo yazarları konuşmacı olarak yer alacak.

Konuşmacılar arasında Salih Diriklik, Mesut Uçakan, İhsan Kabil, Sadık Yalsızuçanlar, Yıldız Ramazanoğlu, Üstün İnanç, Dr. İsrafil Kuralay, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Yusuf Kaplan, Ahmet Özhan, Burçak Evren, Enver Gülşen, Nazif Tunç, Murat Pay, Ahmet Tezcan, Hüseyin Öztürk, Mesut Bostan, Atilla Gökbörü, Gülcan Tezcan, Faruk Güven, Erkin Yılmaz, Abdülhamit Güler, Veysal Battal ve İhsan Koluaçık yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün himayesindeki etkinlik, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünün desteğiyle gerçekleştirilecek.