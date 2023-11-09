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Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.R. idaresindeki 38 AHL 526 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

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Elektrik direğine çarparak duran araçta sürücü ile beraber 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan anne ve 2 çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı. Takla atan otomobil ise çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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