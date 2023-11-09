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Yozgat'ta kaçakçılık operasyonu, 1 kişi gözaltına alındı

Yozgat'ta kaçakçılık operasyonu, 1 kişi gözaltına alındı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sorgun ilçesinde iş yerinde kaçak malzeme sattığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Ç.G. isimli şahsın iş yerinde kaçak malzeme satışı yaptığı bilgisini alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerinde ve ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada 49 adet cep telefonu, 27 bin 520 adet tütün doldurulmuş makoron, 300 bin 800 adet boş makoron, 18 kilo kıyılmış tütün ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan Ç.G. hakkında yapılan adli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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