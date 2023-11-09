İsrail Cenin kentine hava saldırısı düzenledi, 9 Filistinli öldürüldü 50 kişi de yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği, El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin başından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

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İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırılarda, 10'u ağır olmak üzere 50 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cenin'de Filistinlilere ait bir evi en az 3 füzeyle hedef aldı.İsrail askerleri söz konusu hava saldırısının ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenledi, Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.Görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi'nin ailesine ait evi kuşattığı bilgisini paylaştı.

İsrail savaş uçaklarının Cenin Mülteci Kampı'nı bir süre vurmaya devam ettiğini aktaran görgü tanıkları, İsrail ordusunun bölgeye ayrıca takviye güç gönderdiğine işaret etti.

İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında Filistinlilere ait bazı evleri kuşattığı, askerlerin yaralıları almaya çalışan ambulanslara engel olduğu ifade edildi. Ayrıca, İsrail ordusuna ait iş makineleri, bölgedeki yolları tahrip ederek çok sayıda sivil aracı kullanılamaz hale getirdi. İsrail uçakları, giriş-çıkışlara kapatılan Cenin Mülteci Kampı'nın semalarında yoğun uçuşlar yaptı.

El-Bire'de 1 Filistinli başından vurularak öldürüldü

Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın El-Bire kenti girişinde İsrail askerleri tarafından başından vurularak ağır yaralanan bir Filistinlinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusu: Cenin'de 10'dan fazla noktaya hava saldırısı düzenledik

Öte yandan İsrail ordusu, Cenin saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Cenin kentinde 10'dan fazla noktaya hava saldırıları düzenlendiği ve "Cenin Tugayı" adlı Filistinli direnişçilere ait bir "ortak operasyon odasının hedef alındığı" ifade edildi.

Cenin'de 1 İsrail askeri yaralandı, 20 Filistinli gözaltında



Açıklamada ayrıca, bir el bombasının infilak etmesi sonucu 1 İsrail askerinin şarapnel ile hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, İsrail güçleri, baskın kapsamında Cenin'de 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Hamas'tan "savunma savaşı" vurgusu



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Cenin Mülteci Kampı'nı savunma savaşına, birlikte omuz omuza giriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, Batı Şeria’daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 189'a yükseldi.

Filistin: İsrail'in Cenin'deki saldırısı savaş suçudur



Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal hükümetinin Cenin kenti ve kampında yaptığı şey, savunmasız halkımıza karşı yeni bir savaş suçudur." ifadelerine yer verdi.

"Filistin halkı işgal yenilip, özgürlüğüne kavuşana kadar bu vahşi saldırı karşısında diz çökmeyecek, teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve topraklarında sebatla duracaktır." ifadelerini kullanan Ebu Rudeyne, İsrail'in Cenin kentine yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını vurguladı.

"İsrail'in işlediği suçlar, onlara güvenlik ve istikrar getirmeyecek"



Ebu Rudeyne, Filistin halkının güvenlik ve istikrarının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İşgal hükümeti ve onun terörist yerleşimcileri tarafından işlenen tüm bu suçlar, güvenlik ve istikrarı sağlayamayacak. Filistin halkı güven ve istikrarı hissetmediği sürece İsrail de güven ve istikrarı hissetmeyecek."

Uluslararası toplum "utanç verici sessizliğini" bozmalı



Ebu Rudeyne, uluslararası toplumu "utanç verici sessizliğini" bozmaya, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurmaya ve Tel Aviv'in tüm bu suçlardan sorumlu tutulması için ciddi adımlar atmaya çağırdı.

Filistinli gruplardan İsrail güçlerinin 7 kişiyi öldürdüğü Cenin baskınına tepki



Gazze'deki Filistinli grupların askeri kanatlarını bir çatı altında toplayan "Direniş Gruplarının Ortak Odası"ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine yönelik saldırganlığının devam etmesi, direnişin tepkisinin doğasını belirliyor." denildi.

Direniş Gruplarının Ortak Odasının İsrail'in saldırılarını yakında takip ettiği vurgulanan açıklamada, "Tüm alanlardaki direniş, düşmanın Cenin'deki halkımıza saldırmasına veya onları ayırmasına izin vermeyecektir. Tüm Filistinlilere Cenin'e destek olmaları ve düşmana sert bir cevap vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıların karşılıksız kalmayacağı belirtilerek, Batı Şeria'daki Filistinlilere işgale karşı birleşmeleri çağrısında bulunuldu. İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 7 Filistinli hayatını kaybetmiş, 27 Filistinli yaralanmıştı. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail güçlerinin 8 Filistinliyi öldürdüğü Cenin saldırısını kınadı



İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 8 kişinin ölümüne, 50 kişinin yaralanmasına neden olan saldırısı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "savunmasız siviller, sağlık personeli, sağlık kurumları, evler, camiler ve alt yapıyı hedef alan bu adi saldırıların, İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına yönelik işlediği sistematik terör ve suç eylemlerinin devamı niteliğinde olduğu" kaydedildi.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da "İsrail'in işlediği ihlaller karşısında cezasız kalmasının, yargılanmasını gerektiren insanlığa karşı suçlar ile savaş suçları konusunda kendisine cesaret kazandırdığını" ifade etti.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 50 Filistinli yaralanmıştı. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.