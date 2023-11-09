Meslek lisesi öğrencileri mantar üretip satarak gelir elde ediyor

Amasya'da meslek lisesi öğrencileri, okulda ürettikleri mantarı satarak gelir sağlıyor.

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Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım alanında eğitim alan 22 öğrenci, okul bahçesinde kurulan serada öğretmenleri eşliğinde ürettikleri mantarı satarak para kazanıyor.

Mantar üretiminin inceliklerini de öğrenen öğrenciler, üretim sezonu olan 3 ayda kişi başına aylık ortalama 7 bin lira elde ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, gazetecilere, başarılarından dolayı öğrencilerle gurur duyduklarını söyledi.

Öğrencilerin önce mekanı hayal ettiklerini, sonra okulun ve Bakanlığın imkanıyla gerekeni yaptıklarını dile getiren Türkmen, "2 yıldır üretim yapıyorlar, canla başla çalışıyorlar. Gece nöbetlerinde bile topladıklarını duyuyoruz. Sonra da götürüp hem perakende hem de toptan olarak satıp para kazanıyorlar. Biz de keyifle takip ediyoruz. Gençleri de öğretmenlerimizi de okul yöneticilerimizi de tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Erkan Koçak ise ürettikleri mantarı "Gökhöyük mantarı" olarak adlandırdıklarını belirterek, "Hem keyif alıyoruz hem işimizi güzelce yapıyoruz. Hem para kazanıyoruz hem de bir şeyler öğreniyoruz. Katkı sağlıyor bize. Çok güzel bir işletme kurduk. Geçen sene ilk dönemimizi topladık. Şimdi de ikinci dönemimizi topluyoruz." dedi.