Şamil Tayyar: Yargıtay kararı siyasi muhtıradır, Meclis'e ayar veriyor!

Yargıtay'ın "Anayasa Mehkemesi'nin hak ihlali kararına uymuyoruz" kararı ve kararın içeriğine AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert tepki geldi. Kararı "hukuk katliamı" olarak niteleyen Şamil Tayyar, "Karar Yargıtay kararı dikkatlice okunduğunda bir siyasi muhtıradan söz etmek de mümkün. TBMM’ye ayar veriyor" deyip ekledi: "Sadece lütfetmiş, AYM üyeleri gibi vekiller hakkında suç duyurusunda bulunmamış. Merak etmeyin, bir sonraki hedef vekillerdir."

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AK Parti eski Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan Yargıtay'ın "Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına uymuyoruz" kararıyla ilgili çok sert eleştiriler geldi. Yargıtay kararı için "askeri vesayet dönemini andıran hukuk katliamı" diyen Şamil Tayyar, Yargıtay kararının bir siyasi muhtıra olduğunu belirtip, sıranın milletvekillerine suç duyurusuna da geleceğini iddia etti. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum'a da "Sorosçu bürokrat" dedi. İşte Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım...

Vesayet dönemi hukuk katliamı

Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin tartışmalı kararı, ağırlıklı olarak Can Atalay’ın şahsı ve siyasi pozisyona göre değerlendiriliyor.

Mesele gelinen noktada Atalay değil, siyasi tutumlarımız da değil, askeri vesayet dönemini andıran hukuk katliamıdır.

Siyasi muhtıra! TBMM'ye ayar veriyor!

Yargıtay kararı dikkatlice okunduğunda bir siyasi muhtıradan söz etmek de mümkün. TBMM’nin Atalay’ın vekilliğini düşürmeyerek görevini ihmal ettiğini söylüyor, ayar veriyor, göreve çağırıyor.

Sıra AYM üyeleri gibi suç duyurusunda

Sadece lütfetmiş, AYM üyeleri gibi vekiller hakkında suç duyurusunda bulunmamış. Merak etmeyin, bir sonraki hedef vekillerdir.

Yıllardır vesayetle mücadele ederken hangi ara yargının balans ayarını içimize sindirir hale geldik, anlaşılır gibi değil.

Sorosçu bürokrata haddi bildirilmeli

TBMM ayağa kalkmalıdır. Reddetmelidir. Vesayete direnenleri ‘gayri milli’ olarak tanımlayan Sorosçu bürokrata da haddini bildirmelidir.