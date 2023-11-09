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Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı!

Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı!

Eskişehir'de düzenlenen tefecilik ve suç örgütü operasyonunda 66 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 3 zanlının baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri ve zorla paralarını aldıkları duyumu üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin araştırması sonucunda şüphelilerin söz konusu yöntemlerle 66 kişiyi yaklaşık 600 milyon lira tutarında mağdur ettikleri belirlendi.

Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 7 bin 950 lira, 14 mağdura ait tapu senedi, 13 boş senet, 2 av tüfeği, 6 adet 9 milimetre çapında fişek, 5 cep telefonu ve flaş bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.

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