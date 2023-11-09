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Konya'da arkasında tekerlekli beton makinesi bulunan minibüs bariyerlere çarptı

Konya'da arkasında tekerlekli beton makinesi bulunan minibüs bariyerlere çarptı

Konya'nın Kulu ilçesi arkasında tekerlekli beton karma makinesi bulunan minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

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Kaza, 15.30 sıralarında Kulu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Kulu yönüne giden N.B. (37) idaresindeki arakasında beton karma makinesi bulunan minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü yaralanırken, araçta büyük çapta zarar meydana geldi. Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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