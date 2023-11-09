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Türkiye’den götürdüğü toprağı Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın mezarına döktü

Türkiye’den götürdüğü toprağı Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın mezarına döktü

Nevşehir’de gazetecilik yapan Ayşe Paslanmaz, Türkiye Toprağını Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın mezarına götürdü.

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28 Eylülde vefat eden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın 40. gün anmasına katılmak üzere Azerbaycan’a giden Ayşe Paslanmaz, Türkiye’den götürdüğü toprağı Paşayeva’nın mezarına döktü. Paslanmaz, Bakü'deki Fahri Hiyaban Mezarlığı'nda Paşayeva'nın kabrine bu toprakları bırakarak, iki millet arasındaki dostluğun köklerinin ne kadar derin olduğunu vurguladı.

Paşeyeva'yı rahmetle anan Paslanmaz; "Vefatının 40'ıncı gününde dostları olarak kabri başında bir araya geldik. Azerbaycan Türkiye kardeşliğinin sembol ismi, Türk Dünyasının Asenası, kıymetli dostum Ganire Paşayeva'nın vefatı Türk dünyasını ve şahsımı çok üzdü. Can Azerbaycan ve tüm Türk dünyasının başı sağ olsun. Türkiye’de ve Azerbaycan’da ortak Kapadokya Şiir Şölenleri organizasyonu gerçekleştirdik. Bizim dostluğumuz bir bambaşkaydı. O’nu çok özledim. Bir vefa borcu olarak Azerbaycan’a Ganire Hanımın mezarı başına geldim. Türkiye’nin duasını, selamını ve toprağını Ganire Paşayeva’ya getirdim. Ganire Paşayeva Türkiye’yi çok severdi. Türkiye’yi özlemiştir belki diye Türkiye toprağını mezarına getirip serptim” dedi.

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