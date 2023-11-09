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İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltildi.

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Artan fiyatlardan, Türkiye'nin birçok yerinde ekmek fiyatları da etkilendi.

Özellikle Megakent'te bulunan fırıncılar 6,5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatının artması gerektiğini savunuyordu. Fırıncıların isteği İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) görüşüldü.

İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Ekmeğin fiyatı 8 lira oldu

Buna göre, İTO'ya bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseltildi. Böylece ekmeğe 1,5 lira zam gelmiş oldu.

İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi" kabul edildi.

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