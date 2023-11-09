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Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu

Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk oldu. Huvepharma Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Piotrowski ve 90+2. dakikada Seco attı. Bu sonucun ardından Ludogorets puanını 6'ya yükseltirken Fenerbahçe, 9 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Fenerbahçe 30 Kasım'da deplasmanda Nordsjaelland'a konuk olacak. Ludogorets ise deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak.

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe, H Grubu'ndaki sırasıyla Spartak Trnava, Nordsjaelland, ve Ludogorets'i mağlup ederek üç galibiyet aldı. Sahasında Ludogorets'e mağlup olan Fenerbahçe, 9 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Grupta 7 puanı bulunan Nordsjaelland ikinci sırada, 6 puanlı Ludogorets ise üçüncü sırada bulunuyor. Geride kalan 4 maçta sadece 1 puan alabilen Spartak Trnava ise son sırada kaldı.

Tur fırsatını tepti

Grupta 9 puanla liderliğini sürdüren Fenerbahçe, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başarsaydı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilyecekti. Ancak alınan mağlubiyetin ardından sarı-lacivertliler tur şansını beşinci ve altıncı maçlara bıraktı.

Avrupa'da ilk mağlubiyet

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe bu turda Zimbru takımını 5-0 ve 4-0'lık skorlarla geçti. Üçüncü turda Maribor'u 3-1 ve 3-0'la geçen sarı-lacivertliler play-off turunda da Twente'yi 5-1 ve 1-0'lık skorlarla geçerek gruplara kalmayı başardı. Gruplarda ise Nordsjaelland, Spartak Trnava ve Ludogorets'i mağlup eden Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'daki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 

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