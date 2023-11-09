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950 kişi sorgulandı! Her şeyi itiraf etti önce çay içmişler...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
950 kişi sorgulandı! Her şeyi itiraf etti önce çay içmişler...

 Burdur'da bir kişiyi öldürdüğü, eşini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avusturya'da emekli olduktan sonra kente yerleşen Bayram Sertcan'ın (76) evinde öldürülmesi, eşi Zehra Sertcan'ın (67) da yaralanmasının ardından yürüttükleri çalışmada bin 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olayı aydınlatmak için 950 kişiyi sorgulayan ekipler, failin Ayhan U. (41) olduğunu tespit etti.

Evinde gözaltına alınan Ayhan U. (41) ve eşi Ayten U'nun (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ayten U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlı Ayhan U'nun emniyetteki ifadesinde, daha önce evinde tadilat işleri yaptığı Bayram Sertcan'ın kendisine küfür ve hakaret ettiğini, bu nedenle aralarında husumet olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Olay gecesi konuşmak için Sertcan'ın evine gittiğini aktaran zanlı, evde oturup beraber çay içtiklerini, daha sonra aralarında tartışma çıktığını ve kavga ettiklerini belirtti.

Sorgusunda yaşlı adamı öldürdüğünü, eşini de yaraladığını itiraf ettiği belirtilen zanlının, olaydan sonra tekrar eve gelip yaşlı çiftin yaşayıp yaşamadıklarını camdan kontrol ettiğini, cinayeti para için işlemediğini iddia ettiği ileri sürüldü.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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