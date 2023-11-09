Türkiye Futbol Federasyonu, kamuoyunda tartışılan konularla ilgili açıklama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu; Tuzlaspor, Tolga Özkalfa, FIFA'ya verildiği iddia edilen sahte sağlık raporları, istifa eden yardımcı hakem Kemal Yılmaz hakkındaki birçok konuyla ilgili açıklama yaptı.

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TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, federasyonun 7 Kasım tarihindeki basın toplantısında ifade ettiği şeffaf ve paylaşımcı iletişim stratejisinin hayata geçirildiği, bu bağlamda kamuoyunda tartışılan konuların arka planlarının paylaşıldığı belirtildi.

TFF'nin başlıklara ayırdığı konulardan İzmir Bölgesi hakemlerinden Hakan Ceylan, Alper Ulusoy ve Koray Gençerler'e herhangi bir ayrıcalık tanınmadığı belirtilirken, Hakan Ceylan'ın boşanma sürecinde performansının olumsuz etkilenme ihtimali nedeniyle 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren görev verilmediği vurgulandı.

MHK Üyesi Tolga Özkalfa'nın dönemin hakem eğitmenlerinden Jaap Uilenberg'e ücretsiz diş tedavisi yaptığı iddianın gerçeği yansıtmadığı dile getirilen açıklamada, Özkalfa ile görüşüldüğü ve bu sürede MHK Başkan Vekili olarak görev yaptığı sürede hakemlerin eğitimleriyle ilgili düzenlenen tüm seminerlere eksiksiz olarak katıldığının teyit edildiği ifade edildi.

"Mektubun içeriği sorulmuş, şu ana kadar herhangi bir açıklama alınamamıştır"

Hakan Ceylan, Alper Ulusoy ve Koray Gençerler'in FIFA'ya sahte sağlık raporu verdiği iddiasına cevap veren TFF; 3 hakemin 30 Mayıs 2022 tarihine kadar almaları gereken sağlık raporlarını aldığını belirterek, "Ancak söz konusu hakemler, ağustos 2022'de yeni oluşturulan 11 kişilik VAR kadrolarına geçmişlerdir. Böylece daha önce Türkiye'nin sahada 7 hakem olan FIFA kotasına 3 VAR hakem kotası eklenmiştir. Bu kota ilk defa eylül ayında oluştuğu için ilgili 3 hakemden FIFA'ya sunulmak üzere yeniden bir sağlık raporu alınması talep edilmiştir. İlgili raporlar MHK'nın talebi üzerine alınarak ilgili birimlere ulaştırılmıştır. Sağlık raporlarının sahte olmadığı e-nabız görüntüleri ile sabit olup, alındıkları kurumlardan onaylı bir şekilde paylaşılmaktadır." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin göreve geldiğinde 2022-2023 sezonunda tüm hakemlerle tek tek görüşüp hakem camiasının sorunlarını dinlediği bildirilirken, Büyükekşi'nin bu sezon boyunca herhangi bir hakemle özel bir görüşme yapmadığı da vurgulandı.

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçında görev yaptıktan sonra açıklama yayımlayarak istifa ettiğini duyuran yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ın yaş sınırının dolmasına 2 ay kaldığı belirtilirken, "İstifasına gerekçe olarak gösterdiği 9. hafta Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası, iddia ettiği gibi sadece kendisine değil, maçın tüm hakem, VAR hakemleri ve gözlemcileri ile ilgili MHK tarafından ayrıntılı bir analiz yapılarak tüm ekibe bir sonraki hafta görev verilmemiştir." denildi.

TFF, Eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden ayrılırken bıraktığı mektupla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"2021 yılında MHK Başkanlığından istifa eden Serdar Tatlı tarafından Nisan-Haziran 2022 tarihleri arasında TFF Başkanlığı görevini yürüten Servet Yardımcı'ya hitaben, dönemin genel sekreteri Kadir Kardaş'a kişiye özel bir mektup verdiği teyit edilmiştir. Kadir Kardaş mektubun; Servet Yardımcı ismine özel olarak kapalı zarf içerisinde bırakılması sebebi ile zarfı açmadan ve TFF kayıtlarına almadan doğrudan Servet Yardımcı'ya ilettiğini beyan etmiştir. Servet Yardımcı'ya mektubun içeriği sorulmuş, şu ana kadar herhangi bir açıklama alınamamıştır."

"Mahrem olan görüntüler değil görev yapan hakemler arasındaki konuşmalardır"

Açıklamada, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili olarak "Bu konuda hem ilgili maddenin ruhu açısından hem de zaman açısından daha dikkatli olacağımızı ve açıklamaların takibini titizlikle yapmak üzere kadromuzu genişleteceğimizi belirtmek isteriz." denilirken, Eski MHK Başkanı Lale Orta'nın, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a görüntü gönderdiği iddialarıyla ilgili olarak şunlar söylendi:

"VAR görüntüleri naklen yayın aracından yayıncı kuruluşa ve TFF VAR odasına ham olarak ve aynı anda gönderilir. Dolayısıyla VAR odasında mevcut olan görüntülerin tamamı aynı zamanda yayıncı kuruluşta da olabilir. Mahrem olan görüntüler değil maçta görev yapan sahadaki hakemler ile VAR odasında görev yapan hakemler arasındaki konuşmalardır. Dönemin MHK Başkanının bir Kulüp Başkanına VAR görüntülerini gönderme iddiası TFF Yönetim Kurulu'nun 18.10.2023 tarihinde aldığı kararla Etik Kurulu'na sevk edilmiş, kurul ilgili soruşturmayı başlatmış, süreç devam etmektedir."

TFF, 2020-2021 sezonunun VAR kayıtlarının Tarık Ongun tarafından Cüneyt Çakır'a verildiği iddiasıyla ilgili olarak da "Hukuk Müşavirliği; yaptığı incelemeler, ilgili kişilerden ve şahitlerden aldığı yazılı ve imzalı beyanlar neticesinde bu iddiayı destekler nitelikte herhangi bir bulguya rastlamamıştır." açıklamasında bulundu.

"Satılan bilet ve elde edilen toplam gelir arasında herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir"

Tuzlaspor Kulübü hakkında son dönemde çıkan iddiaların yer aldığı açıklamada, bilet fiyatlarının belirlenmesinin yetkisinin kulüplerde olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"TFF düzenlemelerinde sadece misafir bilet fiyatının ev sahibi bileti fiyatına bir oran öngörülmüş olmakla birlikte, bilet fiyatlarının alt ve üst sınırına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu kulübün ev sahibi olduğu müsabakaların e-bilet sistemi üzerinden bilet satış rakamları ve elde edilen bilet gelirleri incelendiğinde satılan bilet ve elde edilen toplam gelir arasında herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir. Diğer taraftan TFF, söz konusu kulübün bir müsabakasına ilişkin medyada yer alan yasa dışı bahis iddiaları hakkında gerekli incelemeler yapılması için 06.11.2023 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararıyla dosyayı Etik Kurulu'na sevk etmiştir. Ayrıca, kara para aklama ve bahis konularındaki tavizsiz duruşuyla iddiaların tümünü en ince ayrıntılarına kadar incelemek için detaylı bir süreç planlamış, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon içerisindedir. TFF'nin bir görevi de futbolda seyirci sayısını artırmaktır. Soruşturma sonucu ne olursa olsun, bilet satış fiyatları konusunda bir standardizasyona gidilmesi için sezonun ikinci yarısından itibaren konuya ilişkin bir düzenleme getireceğini kamuoyuna bildirir."

TFF, açıklamasında spor kulüpleri ve spor federasyonu kanununun İngilizceye tercüme ettirilerek FIFA ve UEFA'ya gönderildiğini de belirtti.