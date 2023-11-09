BIST 7.826
DOLAR 28,50
EURO 30,63
ALTIN 1.793,49
HABER /  POLİTİKA

MHP, yerel seçimler için aday başvuru tarihlerini açıkladı

MHP, yerel seçimler için aday başvuru tarihlerini açıkladı

MHP, yerel seçim için aday başvurularını 13 Kasım-15 Aralık tarihlerinde alacak.

Abone ol

Alınan bilgiye göre MHP, bir yandan 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlık kapsamında "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla başlattığı bölgesel istişare toplantılarına devam ederken bir yandan da seçim takvimine ilişkin çalışma yürütüyor.

MHP'de seçim takviminin nasıl işleyeceğine ilişkin genelge, teşkilatlara gönderildi.

Partinin seçim takvimine göre, belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları, 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanacak.

Belediye başkan aday adaylarının bizzat genel merkezden yapacağı başvurular için son tarih, 15 Aralık Cuma günü olarak belirlendi.

Belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için de il ve ilçe teşkilatına başvuru yapılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’den götürdüğü toprağı Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın mezarına döktü
Türkiye’den götürdüğü toprağı Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın mezarına döktü
Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı!
Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı!
Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesini uzattı
Toyota C-HR Hybrid'in yeni nesli Türkiye'de satışa sunuldu
Toyota C-HR Hybrid'in yeni nesli Türkiye'de satışa sunuldu
Konya'da arkasında tekerlekli beton makinesi bulunan minibüs bariyerlere çarptı
Konya'da arkasında tekerlekli beton makinesi bulunan minibüs bariyerlere çarptı
Milletvekilleri meclise sis bombası attı!
Milletvekilleri meclise sis bombası attı!
Antalya’da yapılan operasyonlarda aranan 18 firari yakalandı
Antalya’da yapılan operasyonlarda aranan 18 firari yakalandı
Altının kilogram fiyatı gün sonunda yükseldi!
Altının kilogram fiyatı gün sonunda yükseldi!
TBMM Danışma Kurulu toplanmayacak! CHP, Meclis Genel Kurulu'nda eyleme başlıyor
TBMM Danışma Kurulu toplanmayacak! CHP, Meclis Genel Kurulu'nda eyleme başlıyor
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter İsrail'e boykot uygulanmasını istedi
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter İsrail'e boykot uygulanmasını istedi
İsrail Cenin kentine hava saldırısı düzenledi, 9 Filistinli öldürüldü 50 kişi de yaralandı
İsrail Cenin kentine hava saldırısı düzenledi, 9 Filistinli öldürüldü 50 kişi de yaralandı
Şamil Tayyar: Yargıtay kararı siyasi muhtıradır, Meclis'e ayar veriyor!
Şamil Tayyar: Yargıtay kararı siyasi muhtıradır, Meclis'e ayar veriyor!