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Beşiktaş Bodo Glimbt (CANLI YAYIN)

Beşiktaş Bodo Glimbt (CANLI YAYIN)

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Norveç ekibi Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek.

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, D Grubu 4. hafta müsabakasında Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, mutlak galibiyet alarak taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor. 

BEŞİKTAŞ 0-0 BODO GLİMT (CANLI SKOR)

BEŞİKTAŞ - BODO/GLIMT MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Bakhtiyor, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Cenk, Aboubakar

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, B.Moe, Björtuft, Björkan, Saltnes, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna

Beşiktaş'ta eksik isimler can sıkıyor!

Beşiktaş'ta Bodo-Glimt maçı öncesi eksik isimler bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Omar Colley, Amartey ve Arthur Masuaku forma giyemeyecek.

Aboubakar dönüyor

Beşiktaş'ta Gaziantep FK ve Antalyaspor müsabakalarında hastalığı sebebiyle forma giyemeyen Aboubakar, Bodo/Glimt karşısında forma giyebilecek. Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olacak.

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