Fransa'da Gazze konferansı! Macron, çatışmalara "insani ara" verilmesi çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te gerçekleştirilen Gazze'ye insani yardım konulu konferansta yaptığı konuşmada, "Kısa vadede, sivillerin korunması konusunda çalışmamız gerekiyor. Bunun için çok hızlı şekilde insani bir araya ihtiyacımız var ve ateşkes için çalışmalıyız" dedi. Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye ise Gazze’ye yapılacak insani yardımın anlamlı olması için saldırın durması gerektiğini vurgulayarak, “Ertesi gün ölecek birine yemek vermenin ne faydası var?” dedi.

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Fransa’nın başkenti Paris’te “Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans” gerçekleştirildi. Gazze Şeridi'ndeki sivillere acil yardım sağlanması amacıyla düzenlenen konferansa Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Batılı ülkeler ve Arap ülkelerinden liderler ile dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler yetkilileri, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve sivil toplum kuruluşları katıldı. İsrail tarafı ise davet edilmedi.

Konferansın açılış konuşmasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptı. Cumhurbaşkanı Macron, “Kısa vadede sivillerin korunması konusunda çalışmamız gerekiyor. Bunun için çok hızlı bir şekilde insani bir araya ihtiyacımız var ve ateşkes için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. İsrail’e Filistinli sivillerin korunması çağrısında bulunan Macron, “Bu kesinlikle gerekli. Pazarlığa açık değil. Bütün hayatlar eşittir, evrensel ve hümanist değerlere sahip bizler için çifte standart yoktur" dedi. Savaşın kurallar olmadan asla yürütülemeyeceğini vurgulayan Macron, “İsrail bunu biliyor” dedi. Macron Fransa'nın Filistinlilere yaptığı yardımın 5 kat artırılarak 20 milyon Euro’dan 100 milyon Euro’ya çıkarılacağını belirtti.

Türkiye'den ateşkes ve kesintisiz yardım çağrısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ise Gazze’de yaşanan trajediye vurgu yaparak acilen ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Yıldız, sivillere yönelik saldırıların bir an önce sonlanmasını, İsrail’in Gazze’ye kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermesinin beklendiğini, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini vurguladı.

"Ertesi gün ölecek birine yemek vermenin ne faydası var?"

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye ise konuşmasında, Filistinlilerin 7 Ekim'den bu yana değil, 75 yıldır acı çektiğini ifade etti. İştiyye, “Burada mağduruz. Kendini savunmak, birinin toprağını işgal etmek anlamına gelmez. İsrail'in yaptığı, Hamas'a karşı bir savaş değil, tüm Filistin halkına karşı bir savaştır. Bu savaşın durması için kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor? Saatte 6 çocuk ve 4 kadını öldürmek yeterli mi?” ifadelerini kullandı. Başbakanı İştiyye İsrail'i uluslararası insani hukuku açıkça ihlal etmekle suçlayarak, "Masum olan Filistin halkına karşı suçlar işleniyor" dedi.

İştiyye ayrıca, hayatını kaybeden Filistinliler ve İsrailliler arasında yapılan “çifte standarda" son verilmesini istedi. Gazze'ye yapılacak insani yardımın anlamlı olması için saldırıların sona ermesi gerektiğini vurgulayan İştiyye, "Ertesi gün ölecek birine yemek vermenin ne faydası var?" dedi.

"Mevcut çatışma, bölgeyi yok edebilecek bir orman yangınıdır"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths konuşmasında savaşın daha geniş bölgeye yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Griffiths, "Savaş aslında her zaman yayılmak isteyen bir virüstür ve mevcut çatışma, bölgeyi yok edebilecek bir orman yangınıdır. Yayılabilir ve yarın neler olabileceğini gördüğümüzde bu günlerin güzel günler olacağını düşüneceğiz" ifadelerini kullandı. Griffiths ayrıca BM'nin Gazze'deki binlerce kişinin sözde güvenli bölgelere sürülmesine yönelik tek taraflı bir kararın parçası olamayacağını vurgulayarak, "Sivillerin korunması gerekiyor. İhtiyaçları bulundukları yerde karşılanmalı" dedi.

BM'nin ateşkes çağrısını yineleyen Griffiths, "İnsani ara verilmesi konusunda birçok tartışma oldu ve ben ara vermenin değerini inkar eden biri değilim. Ancak bu ateşkesle aynı şey değil" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry de İsrail hükümetinin "meşru müdafaa" hakkını aştığını belirtirken, İsrail'i uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekle suçladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ise "insani deniz koridoru" planıyla orta ve uzun vadede Gazze'ye sürekli, güvenli ve geniş kapsamlı insani yardım akışını hedeflediğini söyledi.